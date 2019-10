JARC valora positivament l'activació de l'emmagatzematge privat de l'oli d'oliva

L'entitat agrària sol·licita, a través de COAG, quantitats i pressupost adequats per a reactivar els preus en el camp. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) veu positiu l'anunci que el Comissari europeu d'Agricultura al consell de Ministres de la UE, sobre l'activació de l'emmagatzematge privat de l'oli d'oliva a Espanya, una de les mesures reclamades del sector. JARC ha volgut agrair l'esforç i esperit reivindicatiu dels olivarers que s'ha vist recompensat de moment en l'activació d'aquesta important mesura de regulació de marcat després de la greu crisi de preus, que en l'últim any ha suposat més de 1.000 milions de pèrdues per als olivarers. Parlem amb Lluis Gaya, cap sectorial de l'olivera de JARC.