JARC, després de les destrosses de la Glòria, proposarà una taula de treball d'emergència climàtica

L'organització de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha indicat que proposarà la creació d'una taula de treball d'Emergència Climàtica amb representants del sector per a prevenir els efectes que té en les zones rurals. En un comunicat, Jarc ha lamentat els danys que està provocant el temporal i ha demanat celeritat per a realitzar la valoració de les afectacions per a reparar els danys el més ràpid possible. En una situació d'emergència climàtica com la que estem vivint avui en dia, els episodis de sequera, incendis, inundacions i temporals de fred i vent són cada vegada més habituals, per tant, l'organització agrària, ha defensat que la prevenció és essencial i ha alertat que les zones més afectades pel temporal, en el Delta de l'Ebre (Tarragona), l'aigua salada ha inundat 3.000 hectàrees d'arrossars i camins agrícoles. Per això aposten per accions preventives com la neteja de les lleres dels rius o el sotabosc i, així mateix, demanen màxima celeritat per fer les valoracions de les afectacions del temporal Glòria per accelerar al màxim la reparació dels danys. Segons JARC, entre les zones més afectades, al Delta de l'Ebre, l'aigua salada ha inundat 3.000 hectàrees d'arrossars de la comunitat de regants a l'esquerra del delta i camins agrícoles, el que suposarà probablement la pèrdua de properes collites. Agricultors i ramaders són els primers afectats per les conseqüències del canvi climàtic en la seva activitat i, en aquest sentit, remarquen que els pagesos necessiten comptar amb el suport necessari per poder continuar exercint amb la doble funció de productors d'aliments de qualitat.

Parlem amb Francesc Xavier Vela, president de la JARC.