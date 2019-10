Un Instagram sene likes redueix l'angoixa dels joves

A molts països arreu del món com Austràlia, el Brasil, Canadà, Itàlia..., els m'agrada (likes) a xarxes socials, com Instagram, ja no són visibles públicament. Aquest passat diumenge 6 d'octubre Instagram va complir el seu 9è aniversari, i ha decidit posar en pràctica aquesta mesura per tal que els usuaris estiguin més preocupats per compartir les coses que els agraden que no pas de fer-ho per aconseguir més m'agrada. Parlem amb Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).