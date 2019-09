Inquietud a bars i restaurants per la prohibició de fumar a les terrasses

L'Agència de Salut Pública va anunciar a finals del mes de juliol un paquet de mesures destinades a frenar el tabaquisme, a augmentar encara més les restriccions a aquest costum que no termina de remetre de manera contundent. Per a Roger Pallarols, Director del Gremi de Restauració de Barcelona, aquest fet unifica a tot el sector. "Tota la restauració alça la veu contra una alarma que s'ha generat de manera irresponsable". "La restauració el que esperaria per part de les administracions públiques són més estímuls i menys motius de preocupació".