La indústria catalana no explota els beneficis de l'automatització

Les empreses robotitzades venen cinc vegades més que les que no ho estan, generen quatre vegades més valor afegit i exporten fins a set vegades més. Malgrat això, tot i els beneficis evidents del fet d'incorporar les noves tecnologies en els processos productius i endinsar-se en les dinàmiques de l'economia 4.0, un estudi on es demostra que les empreses del sector industrial a Espanya no saben explotar tot el potencial de les noves eines tecnològiques.

En la recerca s'han confrontat i s'han analitzat les dades d'un total de 5.551 empreses de la indústria espanyola al llarg de 25 anys, i la primera conclusió que se'n treu és que les cadenes d'activitat de les companyies que estan robotitzades són més productives que les que no ho estan. Concretament, els treballadors d'aquestes empreses són 1,4 vegades més productius que els de les empreses que no operen amb tecnologia automatitzada, i no per això els costos laborals s'hi han disparat, ja que una altra dada que aporta l'estudi és que les empreses automatitzades gasten en nòmines només 1,2 vegades més que les que no ho estan.

Malgrat aquests resultats, una de les conclusions principals de l'estudi és que no n'hi ha prou amb invertir en maquinària nova, sinó que les empreses industrials han de saber, a més, com utilitzar-la i com combinar les diferents tecnologies i, en conseqüència, també han d'invertir en la formació dels treballadors, cosa que representa un cost d'oportunitat notable.

Parlem amb Joan Torrent, Professor dels Estudis d'Economia i Empresa i Director del màster de Creació, Gestió i Direcció de Microempreses.