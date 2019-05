Huawei es queda sense la certificació Wi-Fi i la microSD

L'Edu Porta com cada dimarts ens porta la actualitat de les noves tecnologies, i sobre com el seu ús ens pot canviar el futur

Continuant amb les prohibicions a Huawei, l'empresa xinesa no podrà utilitzar targetes microSD ni la certificació Wi-Fi en els seus pròxims telèfons mòbils, en el que Huawei ha aclarit en un comunicat que no hi haurà cap problema amb els serveis de Google i els podràs utilitzar amb total normalitat, incloses les apps de tercers, i que l'empresa es compromet a donar actualitzacions de seguretat i servei postvenda en els seus antics mòbils. L'iPod Touch s'actualitza per primera vegada des de 2015, el que significa que serà l'iPod de 7a generació amb el xip A10 Fusion, xip que rebien els iPhone 7, xip que pot oferir major potencia a més a més de l'ús de realitat virtual. Xiaomi anuncia el Redmi K20 Pro, amb un processador Snapdragon 855 i una càmera telescòpica a preu de gama mitjana, amb pantalles de 6,39 polsades FHD+ i una càmera darrere de 48 MP amb sensor Sony, encara que la seva versió base, el Redmi K20 tindrà un processador 730 Snapdragon, però mantindrà la resta de característiques.