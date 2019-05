El 'Housing First', el programa per donar habitatge a gent sense llar

Tiempo de lectura: 1



La professora col·laboradora dels estudis de Psicologia i ciències de l'educació, Laura Guijarro, ens explica que és el 'housing first'. El 'housing first' és una metodologia de treball que se centra en les persones sense llar on la premissa bàsica és que l'habitatge és un dret.

El sistema en escala és aquell sistema on les persones sense llar progressivament passen des del carrer a una casa de manera privada; el programa busca assistir a la gent que aquest sistema en escala no ha funcionat i donar-los una altra oportunitat.