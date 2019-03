El grup Pure Puré s'estrenarà a la Sala 3 de Razzmatazz

Tiempo de lectura: 1



El pròxim 29 de març, el grup Pure Puré s'estrenarà en els escenaris amb la companya de Carlota Flâneur, on conjuntament tocaran cançons amb estils semblants als de Florence and The Machine, Núria Graham o Russian Red.

Pure Puré va ser creat inicialment per Eduardo Oñate i Gerard Pàmies, aquests dos amics ja compartien anteriorment banda, però la van haver-hi de dissoldre. Eduardo en un primer moment va començar a fer curtmetratges mentre que el seu company, Gerard va fundar el seu propi estudi de gravació al costat del seu soci Mocca Records. Després d'aquest temps d'abstinència, van decidir a formar Pure Puré, on Marc Bertrán al baix, David Carcelén a la bateria i Alex Nevado al teclat i guitarra, van acabar de conformar la banda.