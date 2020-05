El gremi de restauració de Barcelona preveu, si tot es fa bé, que tanqui un 25% dels negocis del sector

El pla per a la transició cap a una nova normalitat,, fa pivotar al voltant de les terrasses l’inici del procés de reactivació de la restauració. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va apel·lar a la complicitat dels ajuntaments, que poden ampliar les terrasses (tot i que durant la fase 1 únicament se’n podrà fer ús del 30% de la capacitat).

Barcelona entoma aquest procés després d’aplicar un model de restriccions i de retallades durant els últims 5 anys. Fruit d’aquesta política, el 72% de les terrasses a Barcelona (4.096 llicències) tenen 16 cadires o menys; el 30% d’aquesta capacitat són 4,8 cadires. “Quin establiment pot funcionar amb un aforament màxim de 4,8 persones? És l’hora d’actuar”, sentencia Roger Pallarols, director del Gremi. “L’Ajuntament ha de decidir si rectifica i estén la mà als restauradors o si agreuja encara més les conseqüències de l’aturada. El sector espera ansiós la resposta. És el moment d’ampliar terrasses.”

El passat dimarts la Junta Directiva del Gremi va concloure una ronda de reunions amb els grups municipals. El contacte amb el govern es va produir dissabte per la tarda; la primera tinença d’alcaldia va assumir el compromís de treballar un acord amb el Gremi a partir de les propostes que l’entitat ha plantejat (ampliació immediata de les terrasses, bonificació de la taxa durant 2020 i modificació de les Ordenances fiscals) i anunciar-lo en pocs dies. Mesures antieconòmiques per reactivar l’economia El Gremi alerta amb preocupació que les diferents restriccions d’aforament comprometen la viabilitat de moltíssims locals. “És obvi que el pla de reactivació s’ha dissenyat des d’un despatx i que no s’ha contrastat amb els representants de la restauració”, lamenta Pallarols.

És probable, per tant, que en molts casos la reobertura es retardi fins a la fase 3. En aquest sentit, hi ha dues incògnites que continuen en l’aire (ahir el president Sánchez no s’hi va referir): el pagament dels lloguers i la reincorporació de la plantilla. “Com espera el Govern que els restauradors paguin el lloguer amb el negoci tancat o treballant amb un ⅓ de l’aforament? Què passarà amb els treballadors/es: es reincorporaran de cop? Cal intervenir els lloguers de local comercial, prorrogar els ERTO per força major i permetre la reincorporació gradual del personal.”

"S’està confonent reobertura amb reactivació del consum”, alerta el director del Gremi. Efectivament, en el cas de Barcelona, els negocis de restauració veuran minvada la seva facturació com a conseqüència del tancament de fronteres i de la manca de visitants estrangers. Es calcula que fins passats entre 12 i 24 mesos no s’assoliran els nivells anteriors a la crisi sanitària.

Per altra banda, les paraules del president Sánchez evidencien que la principal mesura de prevenció que s’ha d’adoptar en el marc de la restauració és el distanciament social. Hem de descartar, per tant, altres propostes que s’han debatut durant els últims dies de manera no oficial (les mampares, per exemple). També s’ha de fer notar que des del 14 de març el delivery (servei a domicili) és permès i que la recomanació de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha estat seguir les normes generals de seguretat alimentària i les normes de prevenció de la malaltia (per exemple, reaccionar amb immediatesa davant dels primers símptomes o davant la possibilitat d’haver estat en contacte amb una persona contagiada).

Els protocols sanitaris i d’higiene ja són especialment exigents en el cas de la restauració i, almenys de les paraules del president Sánchez, no es dedueix que s’hagin de reforçar. Per acabar, el Gremi valora positivament que l’estat d’alarma es prorrogui, probablement fins a la fi de la fase 3, una de les demandes que l’organització havia fet arribar al Govern de l’Estat.