El Gremi de Floristes porta temps alertant de l’especulació de permisos per Sant Jordi.

El gremi de floristes de Catalunya, per veu del seu president Joan Guillén, ha posat en coneixement de l’Administració que empreses com Yes We Campus o Jordi de la Rosa, treballen especialment per Sant Jordi, especulant al límit de la legalitat. Aquests fets demostren, segons el gremi, que el sistema de concedir permisos s’ha de modificar i cal replantejar com volem que sigui una correcta ocupació de la via pública per Sant Jordi per tal d’evitar la massificació dels darrers anys. El Gremi considera que les llicències han d’estar atorgades a professionals del sector vinculats a la Diada, entitats sense ànim de lucre, associacions, AMPAS i altres col·lectius, però no a particulars que surten al carrer un dia concret, per obtenir un benefici econòmic. - Tanmateix sol·licitan una gran taula de diàleg dels sectors implicats de Sant Jordi, llibreters, flequers i floristes, per ordenar la Diada a Barcelona com es fa en altres localitats de Catalunya, estudiant la limitació de llicències adients a la necessitat dels espais i, principalment, per mantenir l’esperit de la Diada.