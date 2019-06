Gran suport a les mobilitzacions per aturar les obres d'allargament de la C-32 a Lloret de Mar

Tiempo de lectura: 1



El Joan Mora, portaveu d'Aturem la C-32, per parlar sobre el gran suport que va rebre l'acte de protesta per aturar les obres d'allargament de la C-32 fins Lloret de Mar. La concentració es va donar el passat diumenge 9 de juny, on es van organitzar dues mobilitzacions durant el dia per rebutjar aquesta construcció d'infraestructures que pot afectar la zona de boscos de Sant Pere, a la mateixa població de Lloret de Mar. La primera mobilització va començar al bosc, recolzada per més de 50 entitats d'arreu de Catalunya, on al migdia es va desplaçar fins davant l'Ajuntament de Lloret de Mar.