Gràcies a la tecnologia una jornada laboral de 1970 es completaria avui en tan sols una hora i mitja.

Cap a la rehumanització del temps.

Lluny de ser un enemic per a la creació d'ocupació, els experts confien que, si s'implementen correctament, aquestes tecnologies poden revolucionar la manera en el qual la gent treballa i viu i crear societats més productives i felices. La clau està a saber generar relacions fructíferes entre éssers humans i màquines a través d'activitats híbrides. Per a poder dur a terme aquestes accions, es necessitaran noves competències a les quals se les ha denominat fusion skills (competències combinades, en espanyol). Una de les més destacades és la rehumanització del temps, que contribueix a generar un millor equilibri entre la vida personal i laboral per a l'ésser humà. D'aquesta manera, les hores que la companyia guanya gràcies a la Intel·ligència Artificial es poden invertir a donar a les persones incentius com una major flexibilitat.

Les màquines i robots són excel·lents per a tractar dades i anàlisis, però els humans els porten avantatge en termes de soft skills, també conegudes com a habilitats toves. En aquest sentit, un informe llançat per Accenture Strategy1 assegura que duplicar la inversió en habilitats toves reduiria el percentatge de treballs en risc per l'automatització del 10% al 4%. Perquè, malgrat que la Intel·ligència Artificial va guanyant terreny, les capacitats veritablement humanes continuaran sent molt rellevants. Soft skills com el lideratge, l'empatia i la creativitat seran habilitats imprescindibles en l'economia i en el mercat laboral del futur.

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) estima que un 32% dels llocs de treball en l'àrea OCDE sofriran canvis significatius i entorn d'un 14% està en risc d'automatització. Un informe del Fòrum Econòmic Mundial pronostica que per a 2025 les màquines faran més tasques que els humans, en comparació amb el 71% que realitzen les persones avui dia.

Major i millor seguretat

Finalment, la salut i la seguretat del lloc de treball també vindran condicionades per la Intel·ligència Artificial. L'automatització de tasques perilloses com la detecció i desactivació d'explosius i un millor maneig de càrregues pesades gràcies a les noves tecnologies, converteixen l'espai laboral en un lloc més segur. Encara que la tecnologia no està exempta de cometre errors, aquests avanços podrien alleujar significativament la pressió dels empleats i reduir la probabilitat d'accidents. A més, els robots poden fer les tasques que els humans no, permetent a les empreses superar els seus límits sense comprometre la seguretat dels empleats.