"Gràcies per la Música" el nou llibre de Xarli Diego

El nou llibre de Xarli Diego, aquest llibre està explicat en primera persona per el propi autor, el locutor musical de més èxit a la ràdio dels anys 70 i 80. T’apropa vivències amb els artistes més importants d'aquella època. A Miguel Bosé li va entregar un disc d’or al seu “Caspe Street”. Mecano van ser la nineta dels seus ulls. El 23F el va enganxar entrevistant Pecos. Coneixeràs què se sent tenint a prop a Roger Hodgson de Supertramp, Eddy Grant o Cindy Lauper. O quan va viatjar a Londres per estar amb Dire Straits. Sabràs més coses de Boney M, Bonnie Tyler, Claudio Baglioni, Albano i Romina Power i un univers imparable d’artistes. Com Albert Hammond, Luis Miguel o Jeanette. T’explicarà com va descobrir a Roma la nena de 9 anys Nikka Costa i el seu “On my own”. O com li van presentar a Sergio Dalma quan aquest era molt jovenet. O et parlarà del quartet The Manhattan Transfer o de l’elegant Robert Palmer. De Chris de Burg i el seu “Lady in red”. De la trobada amb Patrick Hernández i “Born to be alive”. L’especial relació amb Pino D’Angiò, l’italià de “Ma quale idea”. Si t’agrada la música d’aquells anys, gaudiràs intensament de confessions, valoracions, complicitats... Aquest és un llibre tremendament personal, per això t’agradarà. Per recordar intensament.