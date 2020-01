Govern, AMB i taxistes es donen 15 dies per acostar posicions i evitar protestes durant el MWC.

El Govern, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i les organitzacions representatives de taxistes s'han donat 15 dies més per llimar diferències i evitar mobilitzacions del sector durant el Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà del 24 al 27 de febrer a la capital catalana. Representants del col·lectiu i les administracions catalana i metropolitana s'han reunit aquest dimarts per mirar de donar resposta a l'amenaça dels taxistes. En una compareixença de premsa posterior a la trobada, han mostrat bona sintonia i voluntat per a arribar a un acord, han explicat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Govern, Isidre Gavín i la presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi i regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón. Tot i compartir aquesta percepció, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha advertit que "la tensió està al carrer, el carrer està calent i s'ha de refredar amb resultats".

"No ha anat malament, d'aquí a quinze dies ens tornem a reunir i volem resultats. De moment, mantenim el pla de mobilitzacions, tot i que confiem que no n'hi haurà", ha dit Álvarez en declaracions als periodistes.

Entre les reclamacions dels taxistes hi ha que es garanteixi un registre electrònic "efectiu" per controlar els 15 minuts de pre-contractació dels VTC. Les administracions estan treballant per unificar els dos registres que existeixen actualment, el de la Generalitat i el de l'Estat. Mentre dura aquest procés, els taxistes demanen que uns i altres comparteixin de la informació de què disposen per evitar que les infraccions quedin impunes.

Alhora, Alarcón ha promès que es col·locaran identificadors exteriors i visibles per controlar els dies de descans obligatori setmanal dels VTC. Aquesta identificació es faria amb una engaxina pels cotxes que poden circular els caps de setmana. Ara mateix, els agents de policia no tenen manera de comprovar-ho.

La Generalitat i l'AMB han accedit a complir les demandes del sector però no han precisat cap termini. Les administracions esperen poder tenir més concrecions del calendari quan es tornin a reunir d'aquí a quinze dies. "Ho tindrem i en un termini curt de temps", ha assegurat Gavín, que ha recordat que la normativa catalana s'ha implementat amb èxit i ha dit que cal "perfeccionar-la".

A la convocatòria, al departament de Territori i Sostenibilitat, hi ha assistit el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i la presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi (IMT) i regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, amb els seus respectius equips tècnics, així com representants de les associacions de taxistes Élite Taxi, STAC, ANGET i TLU.