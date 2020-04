El Gobierno catalán dará 1000€ de media, el extra por la labor ante el coronavirus

El Govern ha planteado a los sindicatos de la Función Pública de la Generalitat su voluntad de abonar una paga extra a 45.000 trabajadores públicos del ámbito sanitario y de la atención a los ancianos, entre otros, como gratificación por su labor contra la pandemia del coronavirus.

El departamento de Políticas Digitales y Administración Pública ha llevado este jueves esta propuesta ante la Mesa General de Empleados Públicos de la Generalitat, integrada por la administración catalana y los sindicatos CCOO, UGT e IAC, que han rechazado la medida, según han informado fuentes de esta consellería.

La medida no contenta a nadie, tampoco al sector sanitario.

Josep María Puig, secretario general de Médicos de Catalunya, comenta que “en un principio se hablaba de una paga compensatoria para el sector sanitario que se está dejando la piel y la vida en la primera línea de riesgo en la lucha contra el virus” explica “claro que todos los servicios merecen un reconocimiento, pero no se corre el mismo riego, en este caso, siendo sanitario que policía o bombero, es poner a todos en el mismo nivel de riego. Eso no quiere decir que no se merezcan una compensación.”

Conforme a la decisión tomada Josep María dice que “está absolutamente fuera de lugar que no hayan contado con la opinión de los sindicatos sanitarios mayoritarios. Es una chapuza, como siempre nos ofrecen buenas palabras y en cuanto te giras te clavan un puñal en la espalda."

La consellería que dirige Jordi Puigneró ha detallado en estas reunión que los 45 millones de euros que se destinarán a esta paga procederán de fondos adicionales del 0,25 % y del 0,30 % de la masa salarial correspondiente a los ejercicios acumulados del 2019 y 2020.

“Normal que los sindicatos no estén de acuerdo, nos quieren colar una partida presupuestaria ya aprobada del dinero que ya nos debían como una compensación económica por el trabajo hecho” dice el secretario general de Médicos de Catalunya.

Pese a que la propuesta no ha sido avalada esta mañana por los sindicatos, el Govern tiene potestad para sacarla adelante de todas maneras.

En concreto, la Generalitat prevé abonar un complemento de productividad a percibir este 2020 para aquellos empleados públicos que han estado trabajando de forma efectiva desde el 1 de marzo hasta el 15 de abril, tanto si lo han hecho de manera telemática como presencial.

También percibirían esta paga aquellos que no hayan tenido que estar de baja laboral durante una parte de este tiempo debido al COVID-19.

El Govern ha justificado esta gratificación por el esfuerzo realizado de forma continuada y durante más de dos meses por estos colectivos, que han alterado horarios, turnos de trabajo, las tareas habituales e incluso el lugar donde normalmente prestan su servicio.