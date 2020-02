Ghosting, l'art de desaparèixer

Avui el Dr. Bernat Tiffon, psicòleg forense en la consultoria en psicologia legal i forense parla sobre Zombing i ghosting. El ghostin és una manera de posar el punt final a la relació d'allò més abrupta i covarda. Els que la practiquen, d'un dia per a un altre, deixen de contestar a les trucades i als missatges, bloquegen al deixat en les xarxes socials i marxen de la seva vida sense donar cap explicació. Una de les poques enquestes realitzades sobre aquest comportament revelava que una de cada quatre dones i un de cada tres homes hauria tant practicat com sofert ghosting en alguna ocasió. Una xifra que augmentava de manera considerable quan es tractava de relacions fugaces fins a situar-se en el 80%. Un altre comportament d'aquest tipus que cada vegada sembla estar seduint a més millennials és el zombing, que és quan, després d'un temps sense donar senyals de vida, la persona amb la qual quedes en estand by i creus desapareguda, reapareix inesperadament a través de missatges en les xarxes socials deixant comentaris, likes o iniciant una conversa per WhatsApp. Tant el ghosting, com el zombing necessiten forçosament les xarxes socials per a executar-se en tota la seva esplendor. Les mateixes que han propiciat que molts joves assumeixin com a normals converses en les quals, quan es parla, no sempre s'obté a canvi una resposta. Sembla que aquesta altra cara de la revolució tecnològica de la qual els sociòlegs ens anaven advertint s'està fent cada vegada més visible.

