Gestionem millor el malbaratament alimentari?

Avui, 16 d'octubre, és el dia mundial de l'alimentació i ja fa anys que hi ha una gran preocupació sobre el menjar que es llença. S'hi ha comprovat que de tots els aliments que es produeixen anualment al món, un terç acaba llençat. Només a Catalunya, es llença 262.000 tones de menjar cada any. Amb tots aquest quilo, es podrien alimentar 500.000 persones durant tot un any. S'han creat aplicacions que connecten establiments on sobra menjar amb els usuaris que busquen un preu més competitiu o estan més implicats en la causa. Parlem amb Francesc Xavier Medina, professor dels estudis de ciències de la salut de la UOC.