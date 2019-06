La gestió de l'ésser humà està fent que els recursos naturals minvin

Tiempo de lectura: 1



El Xavier Medina, professor dels Estudis de Salut de la UOC i càtedra de la UNESCO d'alimentació, cultura i desenvolupament, ens parlarà sobre el medi ambient i el paper actiu i passiu que tenim els éssers humans en el manteniment i protecció de la biodiversitat. Cada vegada som més persones al món, la població mundial creix any rere any, i comença a haver-hi una preocupació pel fet de si aquests recursos que manllevem de la natura tenen suficientment temps per poder-se generar, o pel contrari, estem consumint massa matèries primeres i estem acabant amb els recursos que la terra en proporciona sense possibilitat d'aquesta regeneració per un consum voraç sense control.