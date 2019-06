La Generalitat obrirà sis noves foses de la Guerra Civil

Tiempo de lectura: 1



La Gemma Domènech, directora general de Memòria Democràtica per abordar la problemàtica de les fosses comunes a Catalunya i com gestiona el Pla de Fosses aquesta qüestió. El Pla de Fosses és una de les polítiques de memòria democràtica del govern de la Generalitat, dividit en dues línies: el reconeixement de la repressió de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, i l'altre és la política d'agraïment de la memòria; que consistirien en indemnitzacions de les víctimes pels actes de la repressió, programes d'identificació genètica o també la localització de foses comunes, de les quals moltes estan enllistades i d'altres encara per determinar.

El procés per poder localitzar fosses comença amb la mateixa localització de la fossa on es necessiten estudis històrics, estudis geològics i d'arqueologia, i paral·lelament s'utilitza una eina de localització de persones desaparegudes per cens que es complementa amb la informació que donen les famílies, per intentar localitzar-ne de noves i identificar quina persona podria estar-hi dins.