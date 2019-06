'Garbo', nom en clau de Joan Pujol, l'espia que va fer possible l'èxit del desembarcament de Normandia

Tiempo de lectura: 1



Avui parlem sobre una de les figures catalanes importants de la història, i una de les peces claus del desembarcament de Normandia, el català Joan Pujol 'Garbo', i agent doble; ens acompanya el Marc Gil, professor d'història de la UOC. En Garbo, com el coneixien a Gran Bretanya com a espia doble infiltrat en els assumptes de l'Alemanya nazi, gràcies a un dels seus informes que inventava per confondre als alemanys, va ser el causant del fet que l'exèrcit nazi es desplacés a Calais i evitar que els alemanys concentressin les forces on en veritat es faria el desembarcament, a Normandia.