La Fundació Catalana Síndrome de Down compleix el seu 35è aniversari

Per celebrar-ho se celebrarà un concert benèfic el 9 de maig en memòria de Montserrat Trueta, fundadora de l'entitat

La Katy Trias, la directora de la Fundació Catalana del Sindrome de Down, celebra el 35è aniversari de la fundació. Segons la Katy, la sensibilitat de la societat respecte a les persones amb síndrome de Down ha evolucionat, pel fet d'afavorir la inclusió d'aquestes persones i hem aconseguit conèixer-les.

El concert benèfic se celebrarà el pròxim dijous 9 de maig a les 21.00 in memoriam Montserrat Trueta.