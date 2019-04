Fitxar a la feina pot posar en perill la flexibilitat horària dels treballadors

Les empreses que no apliquin el registre d'horari hauran de pagar multes que poden arribar a 6.250 euros

A partir del 12 de maig, tots els treballadors de l’Estat hauran de fitxar a l’entrada i a la sortida de la feina. Es tracta de la principal novetat que entrarà en vigor després de la convalidació del Reial decret llei 8/2019, publicat al BOE del 10 d’abril de 2019, que obliga totes les companyies, sense excepcions, a implantar un sistema de registre d’horari. Si no ho fan, es poden veure obligades a afrontar sancions que poden anar de 626 a 6.250 €, depenent del nombre de treballadors o del volum de negoci de l’empresa.

La nova mesura té l’objectiu de posar fi a les hores extres sense cobrar, garantir el dret a la desconnexió digital (no haver de respondre ni missatges electrònics, ni whatsapps, ni trucades fora de l’horari laboral) i assegurar que entre jornada i jornada hi hagi un descans mínim de 12 hores. Pere Vidal, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), assegura que «és una bona notícia per als treballadors que fan més hores de les que es declaren o fan hores extraordinàries sense remunerar ni compensar». «El registre de la jornada permetrà prevenir riscos psicosocials associats a la manca de descans dels empleats i, al mateix temps, serà un aliat a l’hora de detectar situacions de frau», raona Vidal.