FAPEL presenta al.legacions al projecte de la programació de l'oferta educativa

La Confederació Cristiana de Pares i Mares d'alumnes de Catalunya (CCAPAC), la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures (FAPEL) han registrat al departament d'Educació 121.604 al·legacions al projecte de decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, signades per pares i mares, personal treballador i representants de les titularitats de les escoles concertades.

Les al·legacions se centren bàsicament en; Restringeix el dret dels pares i les mares a l'elecció d'escola, perquè pot suprimir unitats abans que els pares hagin pogut manifestar les seves preferències, No compleix el Pacte contra la segregació Escolar perquè no assegura un finançament suficient per escolaritzar els alumnes en condicions de gratuïtat, provocant un sobrecost que han de sufragar els pares, o l'asfíxia econòmica de l'escola, entre d'altres.

La programació de llocs escolars i el procés de preinscripció i matrícula incideixen de manera directa en el dret fonamental a l'educació, a l'elecció de centre docent per part dels pares, mares o tutors dels alumnes i al de creació i direcció de centres docents. La conducta de l'Administració entorn aquests processos no pot estar dirigida per directrius d'eminent pes polític ideologitzat, sinó que ha de basar-se en la tutela del dret fonamental dels educands a rebre l'ensenyament bàsic obligatori de forma gratuïta, a la llibertat de creació de centres docents i en el servei objectiu a l'interès públic que ha d'inspirar la seva actuació.

A més de les al·legacions presentades, d'altres s'han registrat directament en oficines de l'Administració i moltes altres han arribat fora de termini. Cal recordar que l'avantprojecte de decret ha estat sotmès a informació pública només set dies hàbils.

Després de constatar el gran suport que ha tingut aquest tràmit d'informació pública, el sector concertat reitera la seva voluntat de diàleg i demana la disponibilitat del Govern per modificar a fons el tractament del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya per garantir el dret a l'educació de tothom, harmonitzant-lo amb els drets individuals dels ciutadans i ciutadanes, donant estabilitat als llocs de treball en el sector i assegurant una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats de suport educatiu que propiciï una adequada cohesió social.

Parlem amb Josep Manuel Prats, president de FAPEL.