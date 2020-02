"La famosa invasión de los osos en sicilia" una meravella del cinema d'animació

Com cada divendres, el nostre crític de cinema de capçalera Víctor Esquirol ens parlarà de tres estrenes de la setmana. Aquesta setmana coincideix amb el festival de Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín el qual es celebra del dia 20 de febrer a l'1 de març d'aquest 2020. Aquesta setmana a la nostra secció de cinema parlarem de:

-Los señores de la mafia: Mickey Pearson és un expatriat estatunidenc que es va fer ric construint un imperi de marihuana a Londres. Quan es corre la veu que està buscant treure diners del negoci, aviat es desencadena una sèrie de trames i plans d'aquells que volen la seva fortuna.



-Especiales: Bruno i Malik són dos amics que durant vint anys han viscut en un món diferent: el dels nens i adolescents autistes. A càrrec de dues organitzacions sense ànim de lucre, formen a joves perquè siguin cuidadors de casos extrems. D'aquesta forma creen una associació excepcional, fora dels entorns tradicionals, per a unes persones extraordinàries

-La famosa invasión de los osos en sicilia: Tot comença quan Tonio, el fill del Rei Ós, és capturat per un grup de caçadors a les muntanyes sicilianes. Quan el dur hivern amenaça al seu poble amb la inanició, el Rei Leoncé decideix envair el regne en el qual viuen els homes. Amb l'ajuda del seu exèrcit i d'un poderós mag, el Rei aconsegueix trobar al seu fill Tonio. No obstant això, aviat descobreixen que els óssos no estan destinats a viure en la terra dels homes...

