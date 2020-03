Falsos metges intenten accedir a domicilis amb l'excusa del coronavirus

Suplantació d'identitat.

Els Mossos d'esquadra van advertir a les seves xarxes social d'un cas de falsos metges que van intentar accedir a un domicili aprofitant l'alarma pel coronavirus.

�� Detectem el primer cas de falsos metges a l'Hospitalet de Llobregat. Pretenien entrar en un pis per fer una suposada visita de control pel #coronavirus. La víctima NO els hi va deixar entrar pic.twitter.com/phXqnIR7OZ

— Mossos (@mossos) March 11, 2020

En cap cas, ens explica Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP -FEPOL de mossos , hem de deixar passar a personal sospitós a casa nostra sense una comprobació previa.

Afortunadament la víctima va sospitar i no els hi va deixar entrar..

Protocols de Mossos devant el coronavirus.

El sindicat SAP-FEPOL considera "indispensable" constituir de manera immediata un grup de gestió que depengui del Comitè de Seguretat i Salut del cos dels Mossos d'Esquadra, per a extremar les precaucions i cuidar la salut dels membres de la policia autonòmica, minimitzar l'impacte en la plantilla i assegurar el funcionament normal dels serveis.

"Per al sindicat, és necessari que s'informi a tota la plantilla dels Mossos sobre el virus, les vies de transmissió i les mesures de prevenció individuals i col·lectives que s'hauran d'adoptar, especialment les higièniques." ens explica Imma Viudes, portaveu del sindicat.

Per aquest motiu, insisteix en la necessitat que els agents disposin d'equips de protecció individual, com a màscares homologades, guants i ulleres i que es reforci la neteja de les instal·lacions.

El pla "ORIS" d'actuació preventiva.

"El document del pla 'ORIS' informa els agents de què és exactament el coronavirus, detalla símptomes i demana que cada vegada que algú sospiti que ha entrat en contacte amb un possible cas de contagi ha d'informar dos intendents a càrrec de gestionar-los." Explica Viudes.

Aquest mateix dimecres, el sindicat SAP-FEPOL ha reclamat en una carta a la Conselleria d’Interior la creació d'un grup encarregat de gestionar, i minimitzar, l'impacte que el virus pot causar en el cos.