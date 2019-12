Facebook estaria negociant la compra de PlayGiga, una companyia espanyola de jocS, per 70 milions d'euros

Com cada dimarts, el nostre expert en tecnologia Edu Porta ens comenta les novetats de la setmana.

-Google congela l'actualització a Chrome 79 per a Android després de descobrir que esborra les dades d'algunes aplicacions

Fa una mica menys d'una setmana Google va llançar Chrome 79 per a ordinadors i telèfons mòbils l'última versió estable del seu navegador d'Internet amb la introducció d'una sèrie de característiques destinades a salvaguardar la seguretat Chrome 79 destaca per integrar Password Checkup com a part del propi navegador, Password Checkup té accés a una base de dades amb al voltant de 4.000 milions d'usuaris i contrasenyes, Com a resultat, Chrome 79 mostrarà un avís cada vegada que s'utilitzin les credencials d'accés d'un lloc que hagi experimentat filtracions de contrasenyes.

-Xbox de nova generació fins ara coneguda com Project Scarlett el seu nom final sàrria Xbox Sèries X

A més, la companyia ha mostrat el seu aspecte i el seu nou comandament amb botó de compartir Xbox Sèries X serà retrocompatible des del primer dia i permetrà transferir el Gamerscore, assoliments i partides guardades A més de tot el maquinari

-Facebook estaria negociant la compra de PlayGiga, una companyia espanyola de joc en el núvol, per 70 milions d'euros

Facebook està en negociacions per a adquirir la companyia espanyola PlayGiga, una startup especialitzada en jocs en el núvol fundat en 2013. El preu de l'adquisició, que passaria per ser la primera de Facebook a Espanya, rondaria els 70 milions d'euros.

-DualShock 4 rebrà un accessori que afegeix dos botons posteriors i una pantalla OLED per 29,99 euros

Sony ha anunciat que el 14 de febrer de 2020 posarà a la venda per 29,99 euros un accessori per a DualShock 4 que afegirà dos botónes traserosv al comandament de PlayStation 4 Els dos botons posteriors que el DualShock 4 guanyarà amb aquest nou accessori són programables i se'ls poden assignar fins a 16 accions diferents Quant a la pantalla FEU OLOR integrada, ofereix informació en temps real sobre el perfil triat i la seva corresponent configuració de botons. L'accessori permet emmagatzemar un màxim de tres perfils diferents.