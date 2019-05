Existeixen bandes organitzades que realitzen estafes amb el fi d'obtenir benefici

Tiempo de lectura: 1



L'Eduardo Gonzalez, responsable de comunicació d'Unespa ens parlarà sobre el frau que sofreixen algunes asseguradores. Per poder tramitar una l'assegurança, el primer que ha de fer la persona en qüestió d'enviar un comunicat que les clàusules per cobrar l'assegurança són correctes. Els denominats 'tramitadors de sinistres', són les persones que la companya d'assegurances tenen algun tipus de sospita, i que acaben realitzant sinistres falsos per poder cobrar de l'assegurança.

Etapes de vacances, embussos de tràfic, o goteres des del pis de dalt, poden ser situacions on persones poden defraudar a les companyies d'assegurances.