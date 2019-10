Estrenes de cinema de la setmana

Com cada divendres, el nostre crític de cinema de capçalera Víctor Esquirol ens parlarà de tres estrenes de la setmana. Aquesta setmana parla de:

En la hierba alta: Nova pel·lícula de Vincenzo Natali, adaptació d'un relat del Stephen King i del seu fill. Una parella va conduint per la carretera, paren davant d'una església on en el costat hi ha un camp amb la gespa molt alta, de sobte senten a un nen demanar ajuda des de dins del camp, però el que no saben els nostres protagonistes és que quan entres, no sortiràs.

Three from hell: La tercera part d'una trilogia. Una família, estil Manson, gaudeix fent mal, ultraviolenta.

The forest of love: Història basada en fets reals sobre un assassí, on podem segui les seves aventures i on un grup de nois volen fer una pel·lícula sobre ell.