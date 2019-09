'Estrenes de cinema'

El nostre crític de capcelera Víctor Esquirol ens comenta aquesta setmana les següents estrenes:

-Blinded by the light

A la Anglaterra de 1987, durant els austers anys als que Margaret Thatcher va ocupar el poder, Javed, un adolescent britànic d'ascendència paquistaní, aprèn a viure i a comprendre la seva familia a través de la música de Bruce Springsteen.

-One Cut of the Dead

L'equip de rodatge d'una pel·lícula es trasllada a un búnker de la II Guerra Mundial i són atacats per zombies.

-Ghostland

Una mare i les seves dues filles hereden una casa. Però durant la seva primera nit, aparèixen uns assassins i la mare es veu obligada a lluitar per salvar a les seves filles.