Ja està aquí la VIII edició d'Art i Escola a centres educatius d'arreu de Catalunya

Bruna Dinarés, coordinadora d'activitats educatives de Vic, que ens presenta l'exposició de la 'VIII Edició d'Art i Escola', on les escoles de Vic han participat presentant els projectes que han estat realitzant al voltant d'un concepte, el qual aquest any ha sigut 'el refugi'. Art i Escola, vol fomentar els processos artístic en les escoles, entendre l'art d'una manera més complexa que no només l'assignatura d'arts plàstiques, sinó fomentar l'ús de l'art en altres matèries.