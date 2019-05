'Escaño', terme originari dels bancs a l'Antiga Roma

Tiempo de lectura: 1



Avui a la secció de 'El listo que todo lo sabe', podem trobar el curiós origen de la paraula 'zalamero', on el seu significat representa a una persona aduladora de manera exagerada, dient complits i afalagant a la gent; la paraula, etimològicament ve de l'àrab, de la paraula 'salaam'. D'on sorgeix anomenar a algú 'idolo'?; des del llatí 'idolum' i des del grec 'eídolon' i el seu significat original era 'imatge'. I per últim, també trobem l'origen de la paraula 'escaño', per determinar el lloc polític en el Parlament, provinent de l'Antiga Roma on rebia aquest nom el banc on s'asseien un conjunt de persones.