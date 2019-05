Un error en les trucades de WhatsApp permetia la instal·lació de malware per espiar als usuaris

L'Edu Porta com cada dimarts ens porta la actualitat de les noves tecnologies, i sobre com el seu ús ens pot canviar el futur

Vodafone posarà en marxa la seva xarxa 5G aquest estiu en algunes ciutats espanyoles, la companyia ha confirmat que l'operadora ja està preparada per desplegar comercialment la seva xarxa 5G aquest estiu. WhatsApp ha detectat i arreglat un greu error en les trucades de la seva aplicació que permetia la instal·lació de spyware que interceptava les comunicacions dels usuaris. A dalt la nova app Apple TV a iOS, Apple TV i televisors Samsung, aquesta app renovada permetrà l'ús de l'AirPlay 2 per reproduir continguts a televisors Samsung. L'app Ever va utilitzar milions de fotografies per entrenar una IA de reconeixement facial de forma ofuscada. Lenovo ensenya el seu primer ordinador amb pantalla flexible, que es posarà a la bena a la primera meitat del 2020.