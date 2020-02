L'ONG Entrecultures organitza la tercera edició de "Corre per una Causa". Aquesta cursa/caminada se celebrarà el diumenge 8 de març (Dia Internacional de la Dona) i començarà a les 9:30 h del matí al Parc Agrari del Baix Llobregat (Cornellà de Llobregat). La causa d'enguany és "La Llum de les Nenes" i té com a objectiu aconseguir fons per defensar els drets de les nenes, en concret, el dret a l'educació. Els diners recaptats es destinaran a donar suport al programa La Llum de les Nenes, promovent l'accés a l'educació de més de 8.200 nenes que viuen en països en contextos d'exclusió i zones de conflicte. Aquesta iniciativa d'Entrecultures es dirigeix a tota mena de públic (familiar, corredors i grups d'empreses) que tindrà en comú la voluntat de col·laborar a construir una xarxa de transformació per al canvi social mitjançant l'educació. La cursa no té un caràcter competitiu i ofereix les següents modalitats:

- Circuit de 10 km. Modalitat de carrera (a partir de 14 anys).

- Circuit de 5 km. Modalitat de carrera (a partir de 12 anys) i modalitat de caminada (sense limitació d'edat, però menors de 14 anys acompanyats d'un adult).

- Circuit de 1.000 m per a nens i nenes de 9 a 11 anys.

- Circuit de 450 m per a nens i nenes de 6 a 8 anys.

- Circuit de 100 m per a nens i nenes de 3 a 5 anys acompanyats d'un tutor legal.

Entreculturas és una ONG de Desenvolupament, promoguda per la Companyia de Jesús, que té com a missió principal garantir el dret a l'educació de totes les persones, especialment a les poblacions més vulnerables d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

Parlem amb José Antonio López, membre de l'ONG entre cultures.