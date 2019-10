Encara és útil el canvi d'hora?

Arriba l'horari d'hivern: una hora més per a dormir, però menys hores de llum. Malgrat que els debats sobre la convivència o no d'aquesta mesura, si més no aquest any els rellotges es continuaran retardant una hora. La matinada del dissabte 26 al diumenge 27 d'octubre, a les tres de la matinada tornaran a ser les dues. Parlem amb Jordi Ojeda, Doctor enginyer industrial i professor de la unitat de Barcelona expert en organització flexible del temps al treball.