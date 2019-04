Els veïns d'Olot mobilitzats pels problemes del túnel de Bracons

Tiempo de lectura: 1



La portaveu Duaita Prats de "No és un vial, és un carrer", ens explica la problemàtica que hi ha en qüestió del túnel de Bracons de la Garrotxa, túnel que connecta la comarca d'Osona amb la de Vic. El problema comença quan la construcció d'aquest túnel, no va ser acompanyada d'altres infraestructures que redirigeixin la circulació, el que ha fet que tots els vehicles que passen pel túnel de Bracons, han de recórrer el centre urbà d'Olot. No només això, sinó que en molts casos, vehicles com camions d'alt tonatge, transport de mercaderies perilloses o d'animals, vehicles prohibits que circulin doncs, no hi ha una infraestructura suficientment preparada perquè això passi.