Els treballadors del metro de Barcelona convoquen vaga pel 8 i 29 d'abril

Les mobilitzacions es deuen a la inconformitat de la plantilla de treballadors amb la direcció per part de l'empresa TMB.

Tiempo de lectura: 1



Els pròxims 8 i 29 d'abril, els treballadors del metro de Barcelona han convocat una vaga por les queixes en la gestió de TMB, i la neteja de l'amiant. La direcció de TMB, ha trivialitzat el tema de salut i la protecció de la plantilla de treballadors del metro i vigilància. Segons els sindicats, existeix un greu problema de salut laboral, acabant inclòs amb un treballador jubilat amb asbestosis, malaltia propiciada per l'amiant de l'espai del metro. El comitè de l'empresa, de fet, demana que l'empresa netegi l'uniforme als empleats perquè les famílies dels treballadors no estiguin exposades.

Els talls dels serveis seran de 4 hores per torn, de 7 a 11 del matí, de 4 a 8 de la tarde, i unes altres 4 hores a la nit.