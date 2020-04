Els Tècnics Tributaris demanen que s’ampliï fins al 30 de setembre el termini de la declaració de la Renda

Sobre el tema impostos i declaració de la renda, a La Linterna Catalunya hem parlat amb Xavier Masdéu, secretari de l'associació professional de tècnics tributaris de Catalunya i Balears "No només és una qüestió econòmica, el client no ens pot portar la documentació." explica "la propia delegació d'hisenda està tancada i ells fan milers de declaracions. Les persones grans potser no estiguin en disposició de portar papers el 30 de juny. L'administració es vanaglòria de que la majoria de les declaracions són a tornar doncs, llavors, que donin aquest marge per qüestions de salut pública". conclou.

Aquesta és la carta que s'ha enviat al govern.

Benvolguts senyors,

Benvolgudes senyores,

El BOE de 15 d'abril de 2020 publica el Reial Decret Llei 14/2020, que finalment recull l'extensió del termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, mesura que ens ha complagut pel seu contingut, malgrat el retard en aprovar-la, però que igualment ens sembla insuficient, atès que han oblidat completament la Campanya de Renda 2019, així com la declaració de l'Impost de Societats.

Com bé consta en l'Exposició de Motius del RD-llei 14/2020, "...cal recordar l'important paper que, per a l'aplicació del sistema fiscal i el foment de l'esmentat compliment voluntari, desenvolupen els professionals tributaris...", tenint en compte que hem estat declarats activitat essencial segons el RD-llei 10/2020.

Agraïm la consideració que mostren també en reconèixer que "... l'actual situació de risc sanitari i les mesures adoptades per a la seva contenció estan produint problemes operatius i de funcionament sobretot en petites i mitjanes empreses (pimes) i autònoms i per extensió als assessors i gestors que afronten serioses dificultats per recopilar la informació necessària i complir amb les obligacions fiscals dels seus clients, per la qual cosa s'estén el termini voluntari de presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions tributàries...."

Som conscients del greu problema al qual ha de fer front el Govern d'Espanya, i la dificultat que comporta redactar mesures a fi d'afavorir al màxim possible la població, tenint en compte com estan les arques de l'Estat; però apel·lem una vegada més a la seva empatia, perquè comprenguin les enormes dificultats que ens suposarà realitzar correctament les declaracions de Renda 2019 dels nostres clients, així com l'Impost de Societats 2019.

Esperem alguna cosa més que un esment escrit en el BOE, ja que, com saben, la nostra tasca consisteix justament a ajudar al compliment de les obligacions dels contribuents, ja siguin pimes, autònoms, empreses o persones físiques, i per a això és inevitable mantenir el contacte amb les persones, així com amb les documentacions acreditatives dels seus béns a declarar, la qual cosa sembla inviable a curt termini, i suposarà una gran dificultat per presentar aquestes declaracions en els termes establerts.

Per tot que s’ha exposat, preguem que estudiïn de nou la situació, des de l'empatia i la comprensió, i aprovin l'ampliació de terminis fins al 30 de setembre de 2020 per a la presentació de l'IRPF i de l'Impost de Societats; no tinguin dubte que els espanyols ho agrairan enormement, i els Col·laboradors Socials, també.

Quedem a l'espera de les seves notícies, mentrestant, rebin una afectuosa salutació,

Joan Torres Torres

President”