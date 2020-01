Els reis d'orient arriben a Girona amb novetats.

Milers de nens sortiràn als carrers de Girona per rebre el Reis d'Orient aquest diumenge. El bon temps i el fet que caigués en cap de setmana faràn que els Jardins Fora Muralla s'omplissin una hora abans que Ses Majestats arribessin a la ciutat. El president de la confraria dels Manies de Girona, Narcís Reixach, explica que sempre estan "molt contents" amb la resposta dels gironins, els tres reis baixaràn a peu durant mitja hora fins al pont d'Alferes, on pujaràn a les carrosses i començaràn el recorregut que, pels volts de les vuit del vespre, els portarà fins a la Plaça del Vi, on els rebrà l'alcaldessa, Marta Madrenas.

Els somriures i les cares d'il·lusió dels més petits seràn una constant durant les més de dues hores de cercavila.

Els tres Reis arriben a Girona una estona abans de la cavalcada per instal·lar el seu campament als Jardins de les Pedreres. L'objectiu de fer-ho així és doble: d'una banda, els Reis tenen l'oportunitat de conèixer millor la ciutat; d'altra, els nens i les nenes de Girona els poden veure d'una manera més directa i natural, sense l'ordre necessari que imposa la desfilada.

Campament reial als Jardins de les Pedreres de 16 a 18 h aproximadament.

Precavalcada A

A partir de les 16 h

RECORREGUT:

Centre Cultural La Mercè, carrer de l’Auriga, carrer Nou del Teatre, plaça del Vi, carrer dels Ciutadans, plaça de l’Oli, carrer de la Cort Reial, carrer de l’Argenteria, pont de Sant Agustí, plaça de la Independència, carrer de Santa Clara, pont de Pedra (punt de trobada de les precavalcades al principi de la Rambla).

Precavalcada B - A partir de les 16 h

RECORREGUT:

Centre Cultural La Mercè, carrer de l’Auriga, carrer Nou del Teatre, plaça del Vi, carrer dels Ciutadans, plaça de l’Oli, carrer de la Cort Reial, carrer de l’Argenteria, Rambla de la Llibertat, pont de Pedra (punt de trobada de les precavalcades al principi de la Rambla).

Cavalcada de Reis - 18 h

Obren la cavalcada els heralds de Girona a cavall, juntament amb el porrer i l’àliga. Tot seguit desfilen els tres missatgers cadascun dels quals porta l’escut d’un dels reis. Darrere seu, vénen els músics que donen pas a la carrossa dels magistrats, que són els que llegeixen les cartes que els han portat els carters i els secretaris dels carrers. I, a continuació, desfilen, una darrere l’altra, les tres comitives dels reis per aquest ordre: la comitiva del rei blanc, la del rei ros i, finalment, la del rei negre.

RECORREGUT:

Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient baixaran a peu des del campament reial dels Jardins de les Pedreres a les 18 h i passaran pel passeig Fora Muralla, pujada de les Pedreres, carrer del Carme, passera de l’Alferes Huarte fins al passeig del General Mendoza.

Un cop allà, a les 18.30 h començarà la cavalcada des del passeig del General Mendoza i passaran pel carrer d’Ultònia, carrer del Migdia, travessaran el carrer de la Creu fins al nou tram al carrer Emili Grahit, carrer de Joan Maragall, plaça de Pompeu Fabra, Gran Via de Jaume I, avinguda de Sant Francesc, lateral nord de la plaça de Catalunya, pujada del pont de Pedra i plaça del Vi.

Aproximadament a les 20 h pregó dels Reis d’Orient a la plaça del Vi (interpretat en llengua de signes per l’Associació Gironina de Sords). Durant el pregó dels Reis a la plaça del Vi hi haurà un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda.

Durant tot el dia 5 de gener les Muralles de Girona estaran tancades al públic, i la passera de l’Alferes Huarte estarà tancada a partir del migdia.