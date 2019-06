Els problemes familiars 'De mares i filles'

Tiempo de lectura: 1



La Mont Plans, que ens presentarà que tracta l'obra de teatre de la que forma part 'De mares i filles', història original de Paco Mir que tracta la temàtica entre una mare i d'una filla, on la mateixa Mont Plans com a progenitora i l'Annabel Totusaus com a filla es retroben a una habitació d'hospital després de passar cinc anys sense veure l'una a l'altra. La història pretén ser una barreja d'emocions que dóna cabuda a les rialles i alhora a les llàgrimes on mare i filla desentranyaran misteris del seu passat.