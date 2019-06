Els primers proletaris, guerrers de l'Imperi Romà

Tiempo de lectura: 1



Avui a la secció del 'Listo que todo lo sabe', parlarem sobre el curiós i mitològic origen de l'expressió 'Ser la manzana de la discordia', que s'utilitza per senyalar a una persona que provoca intencionadament que existeixin disputes i discrepàncies d'opinions dins d'un grup de persones; l'origen, lluny d'existir en el context bíblic del Jardí de l'Edèn, el localitzem en un mite grec sobre Eris, la deessa de la discòrdia, que va provocar un conflicte a l'enllaç nupcial entre Peleo i Tetis. La següent curiositat s'allunya de l'àmbit semàntic a un àmbit més històric, perquè us explicarem des de quan s'utilitzen els podis per entregar les medalles en esdeveniments esportius; és igual l'àmbit, quan hi ha una entrega de medalles sempre veiem la imatge habitual dels tres primers classificats d'una competició en una tarima a diferents nivells anomenades 'podi', i per estrany que sembli el seu origen no és tant antic de què sembla, perquè el seu primer ús fou l'any 1930 a la competició 'British Empire Games'. Per últim, portem l'origen de la paraula proletari, que és aquell individu que pertany a la classe obrera o treballadora; el terme va ser rescat i inclòs en el Manifest Comunista per Karl Marx de l'Imperi Romà, el terme 'proletarii' tenia com a significat aquelles persones de baix nivell social que havien d'unir-se a l'exèrcit i dotar-lo de soldats.