Els planetes Teegarden b i Teegarden c podrien tenir aigua liquida a la superfície del planeta

L'Antonio Bernal, astronom de l'observatori Fabra ens ve a paralr sobre el descobriment de dos planetes similars a la Terra en una estrella relativament propera. Això ho podem categoritzar com una bona notícia perquè no són molt comuns els plantes propers a l'estrella, que siguin semblants a la Terra i que a més a més estiguin a prop del Sol, el que podríem classificar com habitable, perquè les condicions de l'estrella respecte a temperatura o posició respecta el Sol pot fer que les condicions d'aquests dos planetes siguin optimes per presentar aigua liquida a la superfície del planeta. Encara que puguem predir això, els planetes són difícils de veure i van descoberts farà 20 anys aproximadament a causa del fet que irradia energia infraroja.