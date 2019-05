Tiempo de lectura: 1



L'Inma Viudes avui ens explica el tancament del dimecres dia 15 de maig per les queixes del cos policial per la manca de formació i nombre d'efectius. Un efectiu dels mossos d'esquadra fora de servei ha evitat que 3 lladres robin en una casa. Els mossos alerten d'una estafa d'una promoció del Port Aventura per 5 entrades gratuïtes per a 500 famílies.