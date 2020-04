Els micropobles de Catalunya demanen mesures específiques al Govern per fer un desconfinament més flexible

L'Associació de Micropobles de Catalunya demanarà al Govern "mesures específiques" per planificar un desconfinament més flexible als municipis on hi viuen menys de 500 persones. Així ho ha dit el president de l'entitat i alcalde de Torrebesses (Segrià), Mario Urrea, on també ha remarcat que l'aïllament que es requereix per frenar la propagació del virus, als pobles no cal fer-lo només des de casa. Per això considera que no té sentit limitar el radi de sortida de menors i adults a un quilòmetre.

Altres pobles petits com Bassella, Baix Pallars o Esterri d'Àneu destaquen que s'han complert les mesures de confinament tal com es van plantejar des dels governs però que ara caldria tenir en compte les singularitats de cada territori.

El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, que aplega uns 170 pobles dels 330 de menys de 500 habitats que hi ha a tot el país, considera que el desconfinament per la pandèmia del coronavirus no ha de ser igual a ciutats de 100.000 habitants, que tenen un terme de 10 quilòmetres quadrats, que a pobles de 200 veïns amb una extensió de 30 quilòmetres quadrats. És per això, que remarca que les característiques de cada lloc han de marcar el desconfinament a mesura que vagi disminuint la pandèmia del coronavirus.

En aquest sentit, Mario Urrea s'ha referit a l'autorització de les sortides dels menors de 14 anys i ha considerat que als pobles no té cap sentit limitar-les a 1 quilòmetre dels domicilis perquè els nens poden agafar un camí cadascú i no trobar-se en tot el dia. "En canvi a Barcelona es trobaran molts nens al carrer", ha afegit.

L'alcalde de Torrebesses ha assenyalat que els micropobles consideren que el confinament ja s'havia d'haver fet diferent però que en aquell moment no van voler expressar-ho excessivament perquè van considerar que no s'havia de "polemitzar i mostrar diferències entre uns municipis i altres". Això no obstant, destaca que si que han defensat qüestions com la de poder anar als horts o frenar l'arribada de persones amb segona residència. Com que consideren que el desconfinament no ha de ser igual per tothom, preveuen fer arribar al Govern mesures concretes.

En aquest sentit, Urrea assegura que als pobles petits el confinament "s'ha respectat molt", fins hi tot més que a les grans ciutats, i avisa que quan s'autoritzin desplaçaments a segones residències potser caldrà incrementar serveis essencials com els consultoris per donar resposta a la demanda. Així mateix, s'ha mostrat convençut que la covid-19 els ha afectat molt menys. De fet, a Torrebessses, amb poc menys de 200 habitants, no s'ha registrat cap cas.