Els menors que han sofrit 'sexting', es veuen a si mateixos mercantilitzats

El Dr. Bernat Tifón, psicòleg forense ens parla cada dimecres sobre malalties i patologies mentals poc usuals per donar-los coneixement

El sexting és un fenomen on hi ha un intercanvi de missatges i imatges de contingut sexual i eròtic entre dos subjectes, normalment entre la població de gent jove, i en molts casos menors, a vegades succeeix que les persones que practicant 'sexting' es veuen enganyats, i fets xantatges perquè aquestes persones no comparteixin aquestes imatges d'índole sexual.