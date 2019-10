Els maquinistes protesten pels sabotatges en les vies

Les protestes contra la sentència i el procés tenen en el transport un dels seus camps d'actuació més actius. En les últimes dues setmanes s'han registrat una trentena llarga de talls en vies de trens. El govern assegura que les incidències es deuen a la falta d'inversió estatal i no a l'acció dels manifestants. Aquestes vies no s'estan tallant únicament amb manifestants, sinó que també amb altres tipus de barreres com palès, troncs, pedres, metalls, blocs de ciment, rodes, etc. Parlem amb Francisco Cárdenas, responsable de RENFE a nivell Catalunya de la UGT.