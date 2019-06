Els ecosistemes marins es veuen afectats per l'acumulació de burilles a les platges

Aquesta ha sigut la segona edició per combatre l'acumulació del residu sota el hashtag #desentierralacalilla

Tiempo de lectura: 1



La Belén Vazquez, de la plataforma 'La Teua Terra', per parlar de la seva nova campanya per intentar suprimir de les burilles a la platja que l'any passat la plataforma ja va llençar la mateixa campanya que va tenir molt bona rebuda, el problema és que no va solucionar el problema. El problema de les burilles a la platja a més a més de ser un tema ambiental, també hem de tenir en compte que aquests residus contenen elements químics que porten les cigarretes i que en estar en contacte amb l'aigua i Sol de la platja, aquestes substàncies químiques s'alliberen al medi.