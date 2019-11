Els deu plàstics que es prohibiran a Catalunya

Les institucions de la unió europea negocien aquests dies la prohibició a partir de 2021 els plàstics d'un sol ús. La generalització del plàstic d'un sol ús està provocant que els models de producció i consum siguin cada vegada més ineficaços. Les aplicacions plàstiques tenen tant impacte que és necessari reduir eficaçment aquests importants efectes negatius. El pla és que per 2021 desapareguin aquests plàstics com: coberts i plats, canyes i bastonets de cotó, recipients alimentaris, gots, etc. Parlem amb Alba Garcia, responsable de la campanya de plàstics de Greenpeace.