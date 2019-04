Els científics aconsegueixen fer la primera fotografia de la història a un forat negre

Un forat negre és un cos que té una velocitat d'escapament major que la de la velocitat de la llum, és per això que no es poden veure

Antonio Bernal, Astrònom de l'observatori Fabra per explicar-nos les incògnites que guarda la primera fotografia feta a la història d'un forat negre. Tots els elements gràfics que hem utilitzat fins ara sobre aquest fenomen, han sigut imatges teoritzades de com seria un forat negre, i ara s'ha demostrat que aquestes imatges no discerneixen molt de la realitat.

La imatge del forat negre mostra un forat amb un contorn visible, tècnicament el forat negre en tenir una major velocitat que la llum mateixa fa que no sigui visible, però l'energia residual, no arriba a tenir aquesta velocitat, és per això que veiem energia procedent d'un buit.