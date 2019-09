Per a Jordi Martínez, Director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers, els catalans no tenen formació financera. I quan parla de formació, es refereix al terme 'alfabetització financera', que fa referència als conceptes bàsics que han de tenir clars les persones per a saber prendre decisions financeres de la millor manera possible. I per preparar els més petits, presentarà el joc 'Finelis', destinant a nens i nenes de 8 anys. L'objectiu és arribar a final de mes, però no guanya qui arriba al final amb més diners, sinó qui aconsegueix l'equilibri econòmic entre obligacions i lleure.