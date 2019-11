Els catalans, els que més paguen de tota la UE per l'educació infantil

A Catalunya, tot i tenir escoles públiques, aquestes no són gratuïtes, ja que aquest tram d'educació no és obligatori, és voluntari, i per tant s'ha de pagar. Abans la Generalitat de Catalunya aportava diners, però des del 2012, ja no els aporten, per tant, el cost de la plaça l'han d'assumir les famílies i els municipis, i això fa que cada cop paguin més. A Catalunya les famílies del Principat suporten un 40% de la despesa, mentre que a la resta del territori és del 25%. Parlem amb Emilie Rivas, responsable de polítiques de la infància de Safe the Children a Catalunya.